BVB-Schock: Nico Schlotterbeck fällt für unbestimmte Zeit aus

Nico Schlotterbeck bezahlt sein wohl zu frühes Comeback nach muskulären Problemen im Oberschenkel gegen den FC Bayern teuer.

Der BVB-Verteidiger hat einen Muskelfaserriss mit Sehnenbeteiligung erlitten, wie eine Untersuchung am Montag ergab. Der 23-jährige Abwehrspieler fällt nun auf unbestimmte Zeit aus. Schlotterbeck war in Dortmund in der Innenverteidigung gesetzt, musste beim 2:4 gegen die Bayern am Samstagabend aber noch in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden. Vorderhand werden nun wohl Mats Hummels und Niklas Süle das Innenverteidiger-Duo bilden.

psc 3 April, 2023 15:14