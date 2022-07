BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl verrät den Plan mit Reus & Hummels

Sowohl Kapitän Marco Reus (33) wie auch Abwehrroutinier Mats Hummels (33) stehen bei Borussia Dortmund nur noch für eine weitere Saison unter Vertrag. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl verrät nun, wie der Klub mit den beiden Profis mittelfristig plant.

Sowohl Reus wie auch Hummels kämpften in der Vergangenheit immer wieder mit gesundheitlichen Problemen. In fittem Zustand zählen sie in der jungen Mannschaft von Dortmund aber weiterhin zu den absoluten Leistungsträgern und sind nicht zuletzt aufgrund ihrer Erfahrung sehr wertvoll.

Obwohl beide nur noch jeweils ein Jahr unter Vertrag stehen, sieht Kehl noch keinen unmittelbaren Handlungsbedarf: “Das gehen wir relativ entspannt an. Wir haben ein sehr, sehr grosses Vertrauensverhältnis”, sagt der BVB-Verantwortliche bei “Sky” und führt aus: “Gerade Marco und Mats sind für diesen Verein sehr, sehr wichtig. Sie haben diesen Verein in den letzten Jahren mitgeprägt, sie stehen für diesen Verein und bringen eine unglaublich hohe Identifikation mit: Marco als unser Kapitän und Mats als zweiter Kapitän.”

Allfällige Gespräche über Vertragsverlängerungen mit dem Duo werde man “zu gegebener Zeit gemeinsam besprechen. Wir gehen da sehr unaufgeregt ran, wir haben eine wahnsinnig hohe Wertschätzung diesen beiden Spielern gegenüber.” Reus und Hummels seien nun einmal “in einem gewissen Alter. Ich glaube, dass sie selbst auch sehr entspannt in diese Situation gehen können. Denn am Ende wollen wir alle erfolgreich sein. Dafür brauchen wir gute Leistungen, dafür brauchen wir Mats und Marco.”

Hummels sagte zuletzt öffentlich, dass er zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit ihm verlängern würde. Er geht seine persönliche Zukunft sehr gelassen an.

psc 22 Juli, 2022 15:43