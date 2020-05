BVB: Der 1. Sommer-Transfer ist unter Dach und Fach

Borussia Dortmund hat den ersten Transfer im Hinblick auf die kommende Saison fixiert: Stürmer Moritz Broschinski stösst von Energie Cottbus zu den Schwarzgelben.

Wie die “Lausitzer Rundschau” aus dem Umfeld des Spielers erfahren hat, wechselt der 19-Jährige ablösefrei zum BVB. In der aktuellen Saison hat Broschinski für Cottbus in 23 Ligaspielen in der 3. Liga sechs Treffer und acht Assists markiert. In Dortmund ist er zunächst für die zweite Mannschaft eingeplant.

Eine Ablöse wird nicht fällig, da sein aktueller Kontrakt Ende Juni ausläuft. Auch der VfL Wolfsburg hatte sich für ihn interessiert, das Rennen machen nun aber die Dortmunder Ligakonkurrenten.

psc 5 Mai, 2020 14:49