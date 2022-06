BVB: Abwehr-Juwel Soumaïla Coulibaly spielt unter Edin Terzic keine Rolle

Borussia Dortmund hat sich vor Jahresfrist mit dem französischen Abwehrspieler Soumaïla Coulibaly verstärkt. Der inzwischen 18-Jährige kommt bislang allerdings überhaupt nicht in Fahrt und spielt bei den Profis wohl auchnächste Saison keine zentrale Rolle.

Wie die “Ruhr Nachrichten” berichten, plant der neue BVB-Coach bei den Profis nicht wirklich mit Coulibaly. Der Youngster kam in der abgelaufenen Saison zu keinem einzigen Bundesliga-Einsatz. Stattdessen stand er nach Überwinden seines Kreuzbandrisses neunmal bei der U23 in der 3. Liga und viermal bei der U19 in der Youth League im Einsatz. Ob und wann er den Durchbruch bei den Dortmunder Profis schafft, steht noch in den Sternen. Vorläufig wird dies aber wohl nicht der Fall sein.

Vertraglich ist der frühere PSG-Junior bis 2024 an die Borussia gebunden.

psc 15 Juni, 2022 11:25