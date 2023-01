BVB-Sportdirektor Kehl findet emotionale Worte nach Haller-Rückkehr

Sébastien Haller hat am Montag beim BVB nach seinen zwei Hodenkrebs-Operationen und einer Chemotherapie Teile der Leistungsdiagnostik mitgemacht. Sportdirektor Sebastian Kehl findet im Anschluss emotionale Worte.

Die Haller-Rückkehr in Dortmund ist sehr erfreulich und bewegt auch die Klubbosse. «Wir freuen uns sehr, dass Sébastien zurück in Dortmund ist und zur Mannschaft stossen kann. Die letzten Wochen sind sehr positiv verlaufen. Dafür hat Sébastien wahnsinnig gekämpft. Er ist unglaublich positiv, will zurück auf den Platz. Wir werden ihn auf diesem Weg weiter begleiten», sagt Kehl der «Bild».

Haller soll nun in kleinen Schritten wieder herangeführt werden. Ein schnelles Comeback wird weiterhin nicht erwartet. Erst einmal werden nun gemeinsam mit der medizinischen Abteilung die Werte des 28-Jährigen bei der Leistungsdiagnostik analysiert und dann das weitere Vorgehen besprochen. Geplant ist, dass Haller ins Trainingslager nach Marbella vom 6. bis 14 Januar mitreist.

psc 2 Januar, 2023 17:54