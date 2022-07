BVB-Sportdirektor Kehl kündigt Verkäufe an

Borussia Dortmund hat bereits kräftig investiert. Auf der Gegenseite könnten laut Sportdirektor Sebastian Kehl noch einige Spieler den Verein verlassen.

Unter anderem hat Borussia Dortmund die drei deutschen Nationalspieler Karim Adeyemi, Niklas Süle und Nico Schlotterbeck verpflichtet sowie daneben Stürmer Sebastien Haller verpflichtet. Verkauft hat der BVB derweil noch keinen Akteur, wobei sich dies ändern soll.

“Wir haben einen spannenden Kader, der auf der einen oder anderen Position einen hohen Konkurrenzkampf hat und an der einen oder anderen Stelle noch verkleinert werden kann”, sagte Sebastian Kehl nun im Trainingslager in Bad Ragaz/Schweiz dem “SID”. Beim BVB steht der Umbruch an, doch grossartig viel Zeit will Kehl dem nicht geben. “Wir werden sehr, sehr schnell gefordert sein, wir werden schnell zusammenwachsen müssen”, so der Sportdirektor: “Die Neuen haben alle richtig Bock, bei vielen habe ich das Gefühl, sie seien schon länger da als nur ein paar Tage.”

adk 18 Juli, 2022 15:35