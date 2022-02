BVB-Star Erling Haaland kündigt Rückkehr an

Im Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen (Sonntag, 15.30 Uhr) muss Borussia Dortmund auf Erling Haaland verletzungsbedingt verzichten. Lange wird der Superstar aber wohl nicht ausfallen.

Erling Haaland deutet an, dass er Borussia Dortmund schon bald wieder zur Verfügung stehen wird. “Kannst du es hören? Das ist das Geräusch von mir, das bald zurückkommt”, überschreibt der 21-Jährige ein Bild auf Instagram, das ihn jubelnd auf dem Trainingsplatz zeigt.

Haaland war nach dem 3:2 in Hoffenheim verletzt ausgewechselt worden und laboriert seitdem an muskulären Problemen. Die bevorstehende Toppartie gegen Bayer Leverkusen am Sonntag wird Haaland in jedem Fall verpassen. Danach dürfte der Dortmunder Torgarant aber schnell wieder Pflichtspielrasen unter die Füsse bekommen.

aoe 5 Februar, 2022 15:58