BVB-Stars sollen erneut auf Gehalt verzichten

Borussia Dortmund will seine Stars offenbar erneut dazu bewegen, auf Gehalt zu verzichten.

Grund ist einmal mehr die Coronakrise. Wegen dieser müssen die Bundesligisten zumindest zu Beginn des neuen Jahres erneut auf Zuschauer im Stadion verzichten. Der BVB kalkulierte in der Rückrunde eigentlich mit einem voll ausgelasteten Stadion. Durch die fehlenden Zuschauer fehlen dem BVB pro Heimspiel angeblich 4 Mio. Euro. Laut “Ruhr Nachrichten” wird die Klubleitung erneut das Gespräch mit den Profis suchen und diese zu einem teilweisen Gehaltsverzicht auffordern. In der Vorsaison konnten dadurch bereits 8,25 Mio. Euro eingespart werden. In der Spielzeit 2019/20 waren es rund 5 Mio. Euro.

psc 29 Dezember, 2021 09:49