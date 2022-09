BVB-Stürmer Haller gibt ein positives Update: “Geht mir sehr gut”

Der an Hodenkrebs erkrankte Dortmunder Stürmer Sébastian Haller kann ein positives Update zu seinem Gesundheitszustand geben.

Im Interview mit “fifa.com” spricht der 28-jährige Ivorer erfreuliche Worte: “Mir geht es sehr gut, die Behandlung verläuft gut und ich habe das Glück, täglich trainieren zu können.” Die Anteilnahme vieler Personen, auch solche, die er nicht kennt, freut und ehrt Haller sehr. Der 28-Jährige führt aus: “Ich hätte nie gedacht, dass ich so viele Reaktionen und Mitgefühl hervorrufen würde, nicht nur aus der Welt des Fussballs. Das sind Dinge, die uns alle verbinden und die mir enorm viel Kraft gegeben haben, um diese Prüfung zu bestehen.”

Haller wechselte in diesem Sommer von Ajax Amsterdam nach Dortmund. Kurze Zeit nach dem Wechsel erhielt er die niederschmetternde Diagnose. Der Tumor wurde aber in einem frühen Stadium entdeckt und konnte operiert werden. Nun läuft die Behandlung. Am Dienstagabend weilte Haller im Stadion und sah seinen Teamkollegen beim 3:0-Sieg in der Champions League gegen den FC Kopenhagen von der Tribüne aus zu.

psc 9 September, 2022 16:32