BVB tauscht sich mit Raphael Guerreiro aus – und setzt Deadline

Die mögliche Kehrtwende in der Personalie Raphael Guerreiro überraschte dann doch den Grossteil. Der BVB befindet sich aktuell im Austausch mit dem Management des Spielers. Viel Zeit wollen die Schwarz-Gelben dabei nicht mehr verlieren.

Dass der Fussball ein dynamisches Geschäft ist, in dem sich schnell Änderungen ergeben können, ist an der Personalie Raphael Guerreiro sehr gut erkennbar. Dieses Beispiel ist so gut, weil Borussia Dortmund den auslaufenden Vertrag des 29-Jährigen ursprünglich nicht verlängern wollte, dieser sich aber mit hervorragenden Leistungen wieder ins Rampenlicht der Entscheidungsträger drängen konnte.

Nach Informationen der «Ruhr Nachrichten» findet aktuell ein Austausch zwischen den Dortmunder Planern und Guerreiros Management statt, wobei der Gesprächsausgang nach aktuellem Ermessen komplett offen ist. Lange befassen wollen sich die BVB-Gestalter mit der Personalie allerdings nicht mehr.

Sobald Guerreiro von seiner Länderspielreise mit der portugiesischen Auswahl zurück ist, will der BVB eine Entscheidung. In Dortmund kann man sich inzwischen vorstellen, Guerreiro zu behalten – aber nur, wenn sich dieser damit einverstanden zeigt, nicht mehr auf der linken Aussenbahn, sondern künftig im zentralen Mittelfeld aufzulaufen.

aoe 18 März, 2023 15:19