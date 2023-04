BVB-Trainer Edin Terzic macht sich bei Gregor Kobel überhaupt keine Sorgen

Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic hat keinerlei Sorge, dass Gregor Kobel nach seinen Patzern gegen den FC Bayern in ein Loch fällt.

Der BVB-Trainer stutz seine Nummer 1 vor dem Pokal-Viertelfinale bei RB Leipzig wie schon direkt nach der 2:4-Niederlage gegen den Rekordmeister am Wochenende. «Gregor ist der Grund, warum wir in der Bundesliga mit oben dabei sind. Er ist einer der besten Torhüter in Europa. Uns tut es Leid, dass wir seinen Fehler in der restlichen Spielzeit nicht mehr ausbügeln konnten. Er wird das abschütteln. Wenn man sieht, wie er im Training gehalten hat, machen wir uns überhaupt keine Sorgen. Wir hoffen aber, dass wir ihn morgen nicht so oft brauchen», sagt Terzic am Dienstag auf einer Pressekonferenz.

Auch Teamkollege Youssoufa Moukoko findet klare Worte. «Wer Greg einen Vorwurf macht, hat von Fussball keine Ahnung und ist kein Fan. Ich finde, Greg ist momentan der beste Torwart der Bundesliga und solche Fehler passieren. Wir verlieren zusammen, gewinnen zusammen und feiern zusammen. Wir stärken ihm den Rücken.»

psc 4 April, 2023 16:05