Auch BVB-Trainer Edin Terzic spricht offen vom Meistertitel

Nachdem die BVB-Verantwortlichen in den vergangenen Jahren stets vermieden hatten, vom Meistertitel als klares Ziel zu sprechen, tun sie nun genau dies. Auch Trainer Edin Terzic stimmt in den Kanon ein.

Nachdem bereits Sportdirektor Sebastian Kehl in dieser Woche eine mutige Meister-Ansage gemacht hat, legt Terzic auf einer Pressekonferenz am Donnerstag nach. «Wir sind so nah dran wie nie an der Meisterschale. Und diese Chance wollen wir uns nicht nehmen lassen», so der Dortmunder Trainer vor dem Ligaspiel gegen Eintracht Frankfurt.

Dortmund liegt sechs Runden vor Schluss mit zwei Punkten Rückstand auf den FC Bayern auf dem zweiten Tabellenplatz. Zuletzt verpasste man in Stuttgart trotz 2:0- und 3:2-Führung einen Sieg. Terzic will seine Mannschaft kaltblütiger sehen: «Wir sollten schleunigst damit anfangen, diese Chance mit allem, was wir haben, zu packen. Um es wahr werden zu lassen.» Nach dem letztlich enttäuschenden Remis gegen Stuttgart gehe Dortmund «mit einer Portion Wut» in den Saisonendspurt. Terzic warnt indes: «Wir dürfen unsere Wut nicht falsch kanalisieren.»

psc 20 April, 2023 15:54