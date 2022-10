Der BVB muss eine Transferoffensive von Liverpool für Moukoko fürchten

Der FC Liverpool nimmt Borussia Dortmunds Sturmtalent Youssoufa Moukoko ins Visier und plant offenbar eine Transferoffensive für den 17-Jährigen.

Der Kontrakt des Angreifers beim BVB läuft zum Saisonende aus. Die Dortmunder Verantwortlichen möchten mit dem Youngster unbedingt verlängern und dieser zeigt sich offen für Gespräche. Gemäss «Liverpool Echo» möchten die Reds allerdings dazwischen grätschen und werden auch Kontakt zu den Beratern des deutschen Nachwuchsinternationalen aufnehmen. Moukoko betonte in der Vergangenheit stets, dass es für ihn einfach wichtig sei regelmässig zu spielen. Dieses Kriterium könnte im Starensemble in Liverpool noch etwas kritischer sein als in Dortmund. Unverbindliche Gespräche zum Aufzeigen der Perspektive dürften aber zweifellos stattfinden.

psc 26 Oktober, 2022 11:01