BVB ist verärgert über Verletzung von Haller bei der Elfenbeinküste

Borussia Dortmund ist über die Verletzung von Sébastien Haller bei der Elfenbeinküste bzw. über den Umgang der Nationalmannschaftsverantwortlichen mit dem Stürmer verärgert.

Der 29-Jährige erzielte sowohl im Halbfinal wie auch im Final jeweils einen Treffer für die Ivorer und war damit massgeblich am Titelgewinn der Elfenbeinküste beteiligt. Allerdings zu einem sehr hohen Preis: Wie Untersuchungen in Dortmund in der vergangenen Woche ergaben, brach wegen seiner Einsätze nämlich eine alte Sprunggelenksverletzung wieder auf. Laut "Sport Bild" gehen die BVB-Verantwortlichen fest davon aus, dass die Belastung von Haller schlicht zu gross war. Dass er angesichts der Probleme von den Nationalmannschaftsverantwortlichen nicht gebremst wurde, nimmt man diesen übel.

Einen offenen Konflikt will man allerdings vermeiden, zumal Haller mit dem Titelgewinn ein grosses Highlight erleben konnte.

psc 21 Februar, 2024 09:51