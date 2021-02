Haaland & Sancho: Einer geht und einer bleibt beim BVB

Borussia Dortmund wird seinen Torjäger Erling Haaland im Sommer wohl nicht verkaufen. Anders sieht es bei Jadon Sancho aus.

Haaland ist auch in dieser Saison der mit Abstand beste Torschütze des BVB. Seine Quote mit 25 Treffern in 24 Spielen ist weiterhin herausragend. Der 20-Jährige steht in Dortmund noch bis 2024 unter Vertrag. Und der Verein plant auch in der kommenden Saison fest mit dem Jungstar. Eine im Vertrag enthaltene Ausstiegsklausel, die bei 75 Mio. Euro liegen soll, greift erst 2022.

Auch der Norweger selbst und Berater Mino Raiola betonen stets, dass die Entwicklung erst einmal beim BVB weitergehen soll. Lediglich ein astronomisches Angebot könnte diesen Plan zunichte machen.

Derweil geht man in Dortmund weiterhin fest von einem Abgang von Jadon Sancho aus. Den 20-jährigen Engländer zieht es wohl zurück auf die Insel. Vor allem Manchester United soll intensiv um ihn buhlen. Allerdings stellt sich die Frage, ob die Red Devils oder ein anderer Verein angesichts der Corona-Pandemie tatsächlich die geforderten 100 Mio. Euro Ablöse zahlen oder ob Dortmund letztlich sogar einen Kompromiss eingehen muss. Aufgrund der grossen Verluste wegen der fehlenden Zuschauereinnahmen ist der Bundesligist zu Spielverkäufen gezwungen.

psc 18 Februar, 2021 16:02