BVB-Verteidiger Thomas Meunier bestätigt ein Angebot von Barça

Der FC Barcelona interessierte sich im vergangenen Transferfenster tatsächlich für BVB-Verteidiger Thomas Meunier, wie dieser nun öffentlich bestätigt.

Der 30-jährige Belgier erhielt einen Anruf von Barça-Berater Jordi Cruyff, der dem Rechtsverteidiger einen Wechsel schmackhaft machen wollte. “Barcelona war auf der Suche nach einem verlässlichen Rechtsverteidiger, der körperlich stark und komplett ist. Zudem soll er in der Lage sein, bei Standards gefährlich zu werden und angesichts der finanziellen Situation zu einem akzeptablen Preis zu haben sein. Ich habe dieses Profil (…) erfüllt. Das habe ich auch in dieser Saison bewiesen”, erzählt Meunier gegenüber “Het Laatste Nieuws”.

Der Nationalspieler war über den Anruf zunächst überrascht. Ein leihweiser Wechsel (mit Kaufoption) kam schliesslich nicht infrage, da auch der BVB abblockte: “Als Dortmund mich wegen des Angebots aus Barcelona anrief, hiess es sofort: ‘Sorry, du kannst nicht gehen.’ Mental war es nicht einfach. Aber ich verstehe Dortmund, es war knapp eine Woche vor Ende des Transfermarkts.”

Die Anfrage von den Katalanen bewertet der zurzeit verletzte Verteidiger dennoch positiv: “Ich sehe das Interesse von Barcelona vor allem als ein fantastisches Kompliment. Es beweist, dass das, was ich in Dortmund zeige, gut ist. Und es sorgt für noch mehr Begeisterung und Motivation. Ausserdem war es nie meine Absicht, Dortmund bereits zu verlassen. Ich mag es hier.” Der Belgier ist vertraglich bis 2024 an den BVB gebunden und auf der rechten Seite gesetzt, wenn er fit ist.

psc 1 April, 2022 16:07