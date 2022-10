BVB-Verteidiger Thomas Meunier fällt bis zur WM aus

Borussia Dortmund muss bis zur WM-Pause im kommenden Monat auf Rechtsverteidiger Thomas Meunier verzichten.

Der 31-jährige Belgier zog sich beim Pokalspiel in Hannover einen Jochbeinbruch zu und wurde bereits erfolgreich operiert, wie der BVB mitteilt. Wegen der Blessur muss Meunier in den kommenden Wochen kürzertreten und steht seinem Klub nicht zur Verfügung. Der Abwehrspieler ist aber optimistisch, an der WM für Belgien auflaufen zu können.

ℹ️ Borussia Dortmund muss bis zur WM-Pause auf Thomas #Meunier verzichten. Der Rechtsverteidiger hat sich im Spiel #H96BVB einen Jochbeinbruch zugezogen. Gute Besserung, Thomas! 🍀 🗞 Zur Meldung:https://t.co/nwFK3t8Lns — Borussia Dortmund (@BVB) October 20, 2022

psc 20 Oktober, 2022 16:46