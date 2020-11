Watzke sagt, wann über die Favre-Zukunft entschieden wird

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hält fest, dass es mit Lucien Favre in Bezug auf dessen Zukunft im Verein eine klare Absprache gibt.

Zuletzt wurde der Job des Schweizers beim BVB im Hinblick auf die nächste Spielzeit medial einmal mehr stark in Frage gestellt. Die Tatsache, dass bislang noch keinerlei Gespräche über eine Verlängerung des im Juni 2021 auslaufenden Vertrags stattfanden, wurde als Indiz verstanden, dass Favre in Dortmund nach dieser Saison gehen muss.

Diese Schluss ist allerdings falsch, wie BVB-Klubboss Watzke jetzt im Interview mit der “Sport Bild” klarstellt. Vielmehr sei mit dem 63-jährigen Cheftrainer bereits im Sommer vereinbart worden, dass man frühestens mit Beginn des neuen Jahres über die Zukunft spreche: “Es wäre schön, wenn Medienvertreter eines mal zur Kenntnis nehmen würden: Wenn zwei Vertragspartner – in dem Fall Lucien und der BVB – sich im Sommer gemeinsam darauf verständigen, ohne eine Verlängerung ins letzte Vertragsjahr zu gehen, dann ist das völlig legitim.”

Zu früh für Entscheidung

Deshalb gebe es jetzt auch noch keine Tendenz. Es sei sogar der Wunsch beider Parteien gewesen, die Gespräche aufzuschieben: “Wir haben uns darauf verständigt, im neuen Jahr zu sprechen und zu entscheiden, ob es für beide Seiten noch Spass und Sinn macht. Das halte ich nicht für verwerflich. Und wir haben das klar kommuniziert.”

Namen wie Marco Rose oder Julian Nagelsmann, die in der vergangenen Woche von der “Sport Bild” ins Spiel gebracht wurden, will Watzke gegenüber dem Magazin nicht gross kommentieren. Stattdessen kritisiert er das ‘Name Dropping’: “Ich habe Ihre Titelseite der vergangenen Woche gesehen, Sie haben Jesse Marsch in Ihrer Aufzählung gerade vergessen. Den haben sie ja auch selbst ins Rennen geschickt. Der Ehre halber: Alle drei sind hervorragende Trainer – genau wie Lucien Favre und Hansi Flick.”

Es gilt also weiterhin: Die Favre-Zukunft in Dortmund ist offen und wird wohl im kommenden Frühjahr oder sogar erst Sommer entschieden.

psc 4 November, 2020 01:30