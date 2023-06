BVB-Wechsel von Edson Alvarez vor dem Abschluss

Der BVB wird wohl demnächst zwei Neuverpflichtungen bekanntgeben: Edson Alvarez und Felix Nmecha befinden sich im Anflug auf die Dortmunder Strobelallee.

In der Angelegenheit Edson Alvarez (25), die droht, sich wie Kaugummi zu ziehen, forciert Borussia Dortmund einen schnellen Abschluss. Transferguru Fabrizio Romano zufolge liegt eine gesamtheitliche Einigung nicht mehr weit entfernt.

Die persönlichen Bedingungen sind so gut wie ausgehandelt, Alvarez wird demnach in Dortmund einen bis 2028 datierten Fünfjahresvertrag erhalten. Der BVB will den Deal in den nächsten sieben Tagen abschliessen.

Jetzt geht es an die Verhandlungen mit Ajax Amsterdam. Hier herrscht aber noch durchaus Diskrepanz. Der BVB soll ein erstes Angebot über 30 Millionen Euro abgegeben haben, das Ajax allerdings zurückgewiesen hatte. Die Niederländer sollen inklusive Boni auf 50 Millionen Euro hoffen.

BVB ist auch bei Felix Nmecha schon sehr weit

Auf einem guten Weg sehen sich die Schwarz-Gelben unterdessen auch bei Felix Nmecha (22). Der BVB ist in der Pole Position und steht kurz vor der Einigung mit dem deutschen Nationalspieler, berichtet "Sport1".

Nmecha steht ausserdem bei Manchester United und Newcastle United auf der Liste. Der abgebende VfL Wolfsburg fordert angeblich rund 25 Millionen Euro Ablöse.

aoe 24 Juni, 2023 09:33