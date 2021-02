BVB winken frische Dembele-Millionen

Inmitten der Coronakrise ist Borussia Dortmund für jede Zusatzeinnahme dankbar. Eine Geldleistung könnte es schon nächste Woche vom FC Barcelona geben, der einen neuerlichen Bonus für Ousmane Dembele überweisen muss.

Wenn der FC Barcelona am Samstagabend (21 Uhr) gegen Deportivo Alaves antritt, wird Borussia Dortmund ganz genau hinschauen – zumindest auf den Aufstellungsbogen. Laut einem Bericht der “Marca” wird eine Bonuszahlung in Höhe von fünf Millionen Euro an den BVB fällig, sollte Ousmane Dembele eingesetzt werden.

Und es ist sehr wahrscheinlich, dass Ronald Koeman Dembele ein Mandat in der Startelf gewähren wird. Nach langer Eingewöhnungszeit und vielen Es­ka­pa­de abseits des alltäglichen Schaffens, hat sich der Franzose einen Stammplatz erspielt. Zehn Torbeteiligungen in allen Wettbewerben sind festgehalten.

Barça und der BVB einigten sich im Jahr 2017 auf den Dembele-Transfer, für den eine Einmalzahlung von 105 Millionen Euro fällig sowie mögliche Zusatzzahlungen über 40 Millionen Euro vereinbart wurden. Der nächste Bonus wird fällig, sollte Dembele in einer Saison 25 Einsätze oder mehr verbuchen. Gegen Alaves steht er vor seinem 100. Pflichtspiel für Barça.

Die restlichen zehn Millionen Euro an Bonuszahlungen werden fällig, sollte der FC Barcelona zweimal die Champions League gewonnen haben.

aoe 13 Februar, 2021 10:43