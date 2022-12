BVB zweifelt an Moukoko-Verbleib – Chelsea drängt sich vor

Borussia Dortmund droht tatsächlich der baldige Abgang seines Jungstars Youssoufa Moukoko.

Die sportlichen Verantwortlichen locken den 18-Jährigen nach wie vor mit einem neuen Kontrakt. Moukoko gibt sich aber zurückhaltend. Laut «Bild» rechnet man beim BVB inzwischen nicht mehr mit einer Entscheidung in diesem Jahr. Laut «The Athletic» drängt sich Chelsea in den Vordergrund und könnte sogar versuchen, den Stürmer im kommenden Transferfenster vom Januar zu verpflichten. In jenem Fall würde Dortmund noch eine Ablöse winken. Bei einem Wechsel zum Saisonende entfiele diese, da der bestehende Kontrakt des Angreifers am 30. Juni 2023 ausläuft.

Noch im November betonte Moukoko, dass er seinen aktuellen Verein «liebe» und dass er unbedingt spielen und sich weiterentwickeln möchte. Ob er sich trotz dieser Aussagen letztlich für einen Wechsel entscheidet, wird sich im kommenden Jahr zeigen.

psc 13 Dezember, 2022 15:32