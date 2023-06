Can und BVB wollen Zusammenarbeit fortsetzen

Emre Cans Vertrag bei Borussia Dortmund läuft 2024 aus. Doch nun gibt es Anzeichen, dass die Zusammenarbeit darüber hinaus ausgeweitet wird.

Borussia Dortmund will nach Informationen des Pay-TV-Senders "Sky" den Vertrag mit Emre Can verlängern. Die Gespräche zwischen dem BVB und dem 29-jährigen Mittelfeldmann verlaufen demnach positiv, die Tendenz geht hin zu einer Verlängerung.

Dabei hatte die türkische Zeitung "Cumhuriyet" zuletzt berichtet, Galatasaray Istanbul habe Interesse an einer Verpflichtung des deutschen Nationalspielers. Ein Wechsel in die Türkei kommt für Can wohl aber eher weniger infrage, eine Verlängerung in Dortmund schon viel eher.

adk 27 Juni, 2023 12:44