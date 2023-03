Chancen auf BVB-Verbleib von Jude Bellingham stehen 50:50

Gemeinhin wird im Hinblick auf den Sommer mit einem Wechsel von Borussia Dortmunds Mittelfeldprofi Jude Bellingham gerechnet. Tatsächlich scheint sich der BVB aber reelle Chancen ausmalen zu können, den englischen Nationalspieler halten zu können.

Wie die «Bild» berichtet, geht man in Dortmund immerhin von einer 50:50-Chance aus, was einen Verbleib des 19-Jährigen über diese Spielzeit hinaus anbelangt. Dies hat auch mit der erfolgreichen Saison zu tun, die der BVB heuer spielt. Sowohl in der Meisterschaft, wie auch im DFB-Pokal und in der Champions League verfügt das Team über Titelchancen. Ein Weiterkommen in der Königsklasse gegen Chelsea würde alleine, was die UEFA-Prämien angeht, etwa zusätzliche 10,6 Mio. Euro in die Kassen spülen. Dies ist ungefähr der zusätzliche Betrag, der Bellingham bei einem Verbleib in Dortmund in Verbindung mit seiner Gehaltserhöhung bekommen würde.

Konkret will Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl das aktuelle Jahressalär Bellinghams in Höhe von ungefähr 6 Mio. Euro auf mehr als 15 Mio. Euro erhöhen. Dies sind Argumente, die für den Youngster und dessen Vater und Berater Mark in jedem Fall zählen. Dafür könnte der Bellingham auch seinen Traum von der Premier League oder von Real Madrid noch etwas aufschieben.

Update: Laut «Foot Mercato» kam es am Dienstag in London zu einem Treffen zwischen Real-Direktor Juni Calafat und dem Vater von Jude Bellingham.

