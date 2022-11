Chelsea will Jude Bellingham & Declan Rice für horrende Summe

Der FC Chelsea will im nächsten Sommer auf dem Transfermarkt mächtig wirbeln. Im Fokus stehen mit Jude Bellingham und Declan Rice auch zwei englische Nationalspieler.

Laut «Telegraph» buhlen die Londoner um die beiden Stars der Three Lions. Für das prominente Duo könnte insgesamt eine Ablöse von 200 Mio. Pfund fliessen. Die neuen Chelsea-Besitzer um Todd Boehly verfügen über die finanziellen Mittel, solche Mega-Transfers durchzuführen. Ohnehin sollen in den kommenden Jahren viele Stars an Bord geholt hoben. Zwei Aushängeschilder des englischen Fussballs sähe man sehr gerne an der Stamford Bridge. Derzeit kommen Bellingham und Rice Seite an Seite an der EM zum Einsatz.

Vor allem beim Dortmunder Bellingham gibt es für Chelsea allerdings namhafte Konkurrenz. So soll der 19-Jährige etwa auf der Wunschliste von Real Madrid auch ganz oben stehen.

Der 23-jährige Rice steht noch bis 2024 bei West Ham unter Vertrag. Auch bei ihm wird ein baldiger Wechsel zu einem absoluten Topklub erwartet.

