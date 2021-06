Chelsea gibt neues Angebot für Haaland ab – Torjäger reagiert positiv

Dem 20-jährigen Torjäger wird laut dem türkischen Journalisten Ekrem Konur ein lukrativer Vierjahresvertrag mit Option auf eine weitere Spielzeit angeboten. Haaland soll durchaus positiv auf die Offerte reagiert haben. Den Youngster reizt es sehr, künftig in der Premier League aufzulaufen.

Die Londoner möchten den Wechsel es Topstürmers auch dem BVB schmackhaft machen: Demnach bieten sie 85 Mio. Euro Ablöse plus Tammy Abraham im Tausch. Wie die Dortmunder Verantwortlichen darauf reagieren, dürfte aber schon klar sein: An der Haltung, mindestens noch eine weitere Saison mit Haaland weiterzumachen, dürfte sich nichts ändern. Chelsea bleibt dennoch dran, die Verpflichtung Haalands geniesst angeblich höchste Priorität.

#Chelsea are focused on the Erling Haaland transfer.Their first priority is to transfer #Haaland.

Haaland responded positively to Chelsea's offer of a 4+1-year contract.

Chelsea, #BVB have prepared a new offer. (€85 million + will offer #TammyAbraham.) https://t.co/6CBaDYVTqP pic.twitter.com/YreHQeouKG

