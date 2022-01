Corona: BVB-Verteidiger Zagadou im Dubai-Urlaub positiv getestet

Borussia Dortmund verzeichnet in Verteidiger Dan-Axel Zagadou einen positiven Corona-Fall. Dies bestätigt der BVB am Sonntag.

Dan-Axel Zagadou ist während seines Weihnachtsurlaubs in Dubai positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie Borussia Dortmund in einer Mitteilung auf der vereinseigenen Website mitteilt.

Der 22 Jahre alte Franzose befindet sich nach wie vor an seinem Urlaubsort in Quarantäne und wird für den Rückrundenauftakt am Samstag in Frankfurt ausfallen, kündigt der BVB an.

adk 2 Januar, 2022 14:51