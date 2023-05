Dani Olmo lehnt finales Leipzig-Angebot ab – BVB will profitieren

Dani Olmo wird RB Leipzig im Sommer wohl verlassen. Der spanische Spielmacher hat das finale Angebot zur Vertragsverlängerung abgelehnt.

Laut einem Bericht von «fussballtransfers.com» steht nach dieser Saison somit ein Transfer des 24-Jährigen an. Die Leipziger Klubbosse haben nämlich schon vor längerem entschieden, dass man mit Olmo nicht in das letzte Vertragsjahr vor Auslaufen des Kontrakts im Juni 2024 geht. Stattdessen peilen die RB-Verantwortlichen nun wohl einen Verkauf an.

Der FC Barcelona buhlt schon seit einiger Zeit um den 30-fachen Nationalspieler. Auch Borussia Dortmund soll sich nun aber ins Rennen um Olmo einmischen. Die BVB-Bosse sind vom Spielgestalter offenbar begeistert. Ob Leipzig einen seiner besten Spieler an einen direkten Ligakonkurrenten verkaufen möchte, ist allerdings fraglich.

psc 4 Mai, 2023 14:49