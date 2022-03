Dementi: Kein Stichtag bei Erling Haaland

Zuletzt wurde darüber spekuliert, dass die Zukunft von Erling Haaland spätestens bis zum 30. April entschieden wird, da dann die Ausstiegsklausel ablaufen soll. Laut dem künftigen BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl gibt es aber keinen solchen Stichtag.

“Es gibt kein Datum und kein Statement zu Haaland. Es ist viel geschrieben worden in den letzten Tagen, vieles davon stimmt nicht”, teilt der Dortmunder Verantwortliche gegenüber “DAZN” mit und ergänzt: “Wir hoffen, dass wir bei den Gesprächen, die wir intern führen und nach vorne bringen, vorankommen. Das ist wichtig für unsere Planung.”

Haaland ist noch bis 2024 an den BVB gebunden, soll aber in diesem Sommer für 75 Mio. Euro wechseln dürfen. Ob er von dieser Option Gebrauch macht, ist noch immer nicht ganz klar. Manchester City und Real Madrid haben sich bezüglich eines Transfers aber schon einmal in Stellung gebracht. Die Suche nach einem Nachfolger bei Dortmund läuft deshalb bereits.

psc 21 März, 2022 09:14