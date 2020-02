BVB-Stars: Rückrundenstart nicht überbewerten

Erstmals seit sieben Jahren ist Borussia Dortmund mit drei Siegen in die Rückrunde gestartet. Doch überschwängliche Euphorie kommt beim BVB nicht auf – im Gegenteil.

Trotz 5:0-Sieg am Samstag gegen Urs Fischers Union Berlin und dem damit verbundenen furiosen Rückrundenstart ist die Stimmung bei Borussia Dortmund nicht übereuphorisch.

Bei Marco Reus und Achraf Hakimi herrschte gar hitzige Laune, als beide in der zweiten Hälfte von Lucien Favre ausgewechselt wurden. Doch vor allem im Hinblick auf das DFB-Pokal-Spiel am Dienstag bei Werder Bremen wollte der Schweizer bereits schonen.

“Die Jungs wollen natürlich so viel wie möglich spielen. Ich werde mit Marco nochmal sprechen, was es in dem Moment war”, erklärte Sebastian Kehl, Chef der Lizenzspielerabteilung des BVB, im Anschluss bei “Sky”. Gegen Bremen rechne man zudem mit “erheblich mehr Gegenwehr”.

Auch Reus warnte: “Ich hoffe, dass wir uns Schwung geholt haben. Aber wir wissen auch, dass wir jetzt auf Mannschaften mit mehr Qualität treffen.” Mit 39 Punkten aus 2o Bundesligaspielen belegen die Dortmunder derzeit den dritten Rang. Auf Tabellenführer Bayern München sind es aktuell drei Zähler.

adk 2 Februar, 2020 16:10