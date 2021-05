Edin Terzic wird nicht Trainer in Frankfurt

Edin Terzic wird zur neuen Saison nicht Cheftrainer bei Eintracht Frankfurt.

Wie “Bild”, “Sport Bild” und der “Kölner Stadt-Anzeiger” übereinstimmend berichten, gab es am Dienstag einen Austausch zwischen dem amtierenden BVB-Trainer und Eintracht Frankfurts künftigem Sportvorstand Markus Krösche. Dabei wurde eine mögliche Zusammenarbeit ausgelotet. Zu dieser wird es aber nicht kommen. Terzic steht in Dortmund noch langfristig unter Vertrag. Angeblich hat er Krösche mitgeteilt, dass er sich noch nicht bereit fühlt, nach einem ereignisreichen Jahr in Dortmund, während dem er eher ungeplant zum Interimscheftrainer befördert wurde, direkt zu einem anderen Bundesliga-Klub zu wechseln.

psc 19 Mai, 2021 16:17