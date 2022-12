Eintracht Frankfurt will Ansgar Knauff behalten – das ist der Preis

Eintracht Frankfurt hat Flügelstürmer Ansgar Knauff vor Jahresfrist vorerst bis Juni 2023 von Borussia Dortmund ausgeliehen. Die Hessen würden den 20-Jährigen gerne behalten. Der Preis steht offenbar fest.

Eine Kaufoption hat sich die Eintracht beim Leihgeschäft mit dem BVB nicht gesichert. Knauff steht in Dortmund grundsätzlich bis 2024 unter Vertrag. In den Planungen der Dortmund spielt der Youngster durchaus eine Rolle, zumal er in Frankfurt zu überzeugen weiss. Dennoch ist ein permanenter Wechsel des deutschen U21-Nationalspielers nach Frankfurt ebenfalls nicht ausgeschlossen.

Laut einem Bericht der «Frankfurter Rundschau» könnten für die Eintracht rund 8 Mio. Euro Ablöse fällig werden, um Knauff fix zu übernehmen.

psc 19 Dezember, 2022 13:29