Eintracht Frankfurt gibt 1. Angebot für Kauf von Ansgar Knauff ab

Eintracht Frankfurt arbeitet auf eine definitive Verpflichtung von BVB-Leihgabe Ansgar Knauff hin.

Laut «Sky» und «Bild» geben die Hessen in dieser Woche ein erstes konkretes Angebot für den Flügelflitzer ab. 5 Mio. Euro ist die Eintracht demnach bereit, für den 21-Jährigen hinzulegen. Eine Kaufoption wurde bei der bereits Anfang 2022 vereinbarten Leihe nicht verankert. Knauff konnte in Frankfurt in den vergangenen anderthalb Jahren aber durchaus überzeugen, weshalb er nun fix übernommen werden soll.

Der BVB könnte versuchen, den Preis zu erhöhen, auch wenn der Flügelspieler nur noch ein weiteres Jahr unter Vertrag steht und ihm keine Perspektiven als Stammspieler geboten werden konnte.

21 April, 2023