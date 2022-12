Emre Can ist beim BVB weiterhin ein Verkaufskandidat

Emre Can zählt bei Borussia Dortmund zu den Topverdienern, hat seinen Status als Fixstarter aber schon seit längerem verloren. Offenbar würde man den 28-Jährigen durchaus ziehen lassen.

Bereits in der letzten Transferperiode im Sommer hätte sich Dortmund Angebote für den Allrounder angehört. Da diese aber grösstenteils ausblieben, spielt Emre Can weiterhin für den BVB. In dieser Saison kam er bisher zu 17 Einsätzen für den Klub, in der Bundesliga spielte er aber nur ein einziges über 90 Minuten. Gemäss «Ruhr Nachrichten» würde sich der Klub sogar gerne von ihm trennen. Vertraglich ist Can bis 2024 gebunden.

psc 9 Dezember, 2022 10:22