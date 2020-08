Emre Can erhält in Dortmund eine neue Rolle

Winter-Neuzugang Emre Can wird im Hinblick auf die neue Saison im Team eine neue Rolle wahrnehmen.

In der Rückrunde kam der 26-Jährige vorwiegend noch im defensiven Mittelfeld zum Einsatz. Damit scheint aber erst einmal Schluss zu sein. Nach Angaben der “Sport Bild” sieht Favre die Zukunft von Emre Can ab sofort praktisch ausschliesslich in der Innenverteidigung. Nach dem Restart sammelte der deutsche Nationalspieler da bereits einige Erfahrung. Künftig soll er seine Rolle in der Abwehr finden.

Favre wünscht sich insgeheim noch einige Verstärkungen für den Kader, um den Belastungen der neuen Saison gewachsen zu sein. Nicht alle Positionen sind doppelt besetzt, wie er sich dies wünscht. Sportdirektor Michael Zorc winkt angesichts der finanziellen Engpässe während der Corona-Krise allerdings bereits ab. “Durch die Corona-Krise ist die Situation auf dem Transfermarkt allerdings kein Wunschkonzert, wir müssen vor allem auch die wirtschaftliche Lage des Klubs im Blick behalten”, hält er fest.

