Emre Can über BVB-Zukunft: «Konkreten Plan gibt es nicht»

Die vertraglich geregelte Kooperation zwischen Borussia Dortmund und Emre Can läuft in gut anderthalb Jahren aus. Ob der BVB und der ehemalige deutsche Nationalspieler den Weg weiter gemeinsam bestreiten werden, ist ungewiss.

Ob das Arbeitsverhältnis von Emre Can und Borussia Dortmund über die Laufzeit bis 2024 hinaus verlängert wird, ist nach jetziger Lage der Dinge nicht geklärt.

«Gedanken über meine Zukunft habe ich mir schon gemacht, aber einen konkreten Plan gibt es aktuell nicht», meint Can im Gespräch mit dem «kicker». «Ich bin zur Zeit glücklich in Dortmund, der Vertrag läuft noch eineinhalb Jahre. Was danach passiert, ist noch weit weg.»

In den vergangenen Wochen ergaben sich immer mal wieder Abschiedsgerüchte um Can, der in der Dortmunder Zentrale kein elementarer Baustein mehr ist und sich deshalb mit 29 Jahren womöglich noch mal Gedanken über eine Veränderung macht – auch wenn er betont, wie wohl er sich beim BVB fühlt.

Im vergangenen halben Jahr habe er nicht an einen Wechsel gedacht, versichert Can, der ausführt: «Ich bin glücklich hier, im Verein passt es, und ich bin unter anderem auch nah an meiner Familie in Frankfurt. Das passt.»

aoe 15 Januar, 2023 10:24