Emre Can vor Comeback: Rückkehr ins Training

Borussia Dortmund kann wohl schon gegen den FC Bayern wieder auf Defensivspezialist Emre Can zählen.

Nach überstandener Corona-Erkrankung ist der 26-Jährige am Freitag beim BVB wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Vor zwei Wochen wurde Emre Can positiv getestet, seither befand er sich in Isolation. Nun ist er wieder dabei.

psc 6 November, 2020 10:30