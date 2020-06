Entscheidung gefallen: Lucien Favre bleibt BVB-Trainer

Lucien Favre wird Borussia Dortmund auch in der kommenden Saison trainieren. Ein vorzeitiger Abgang ist definitiv vom Tisch.

Dies berichtet die “Bild” am Mittwochabend. Demnach hat man sich bei den BVB-Verantwortlichen definitiv für eine Zukunft MIT dem Schweizer Trainer entschieden. Der Vertrag von Lucien Favre läuft noch für eine weitere Saison. Obwohl er mit Dortmund (abgesehen vom Supercup) noch keine Titel gewonnen hat, darf er weitermachen.

Die Verantwortlichen um Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, Sportdirektor Michael Zorc, Lizenzspieler-Chef Sebastian Kehl und Berater Matthias Sammer attestieren dem 62-Jährigen vor allem sehr gute Arbeit bei der Entwicklung von Talenten wie Jadon Sancho, Claudio Reyna, Mateu Morey oder Erling Haaland. Zudem glaubt man angeblich nicht daran, dass die Ergebnisse mit einem anderen Trainer besser wären. Oder Wunschkandidaten wie Julian Nagelsmann sind nicht verfügbar.

Ausserdem geniesst Favre in der Mannschaft grossen Rückhalt, was sich auch in Meinungsäusserungen der Spieler immer wieder zeigt.

psc 24 Juni, 2020 17:09