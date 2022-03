Entscheidung in kommenden Wochen: Haaland wohl zu Real oder ManCity

Die Gerüchte um Borussia Dortmunds Mittelstürmer Erling Haaland könnten nur noch wenige Wochen anhalten. Eine Entscheidung soll nun endlich nahen.

Bei Erling Haaland bahnt sich zum Saisonende ein Abgang von Borussia Dortmund an. Der Norweger besitzt beim BVB eine Ausstiegsklausel in seinem bis 2024 datierten Vertrag, wonach er bereits in diesem Sommer für taxierte 75 Millionen Euro wechseln dürfte.

Gemäss “The Athletic” wird die Zukunft des 21-jährigen Angreifers in den kommenden Wochen entschieden sein. Der BVB-Knipser dürfte demnach zwischen Real Madrid und Manchester City wählen. Zwar gab es in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Meldungen darüber, Real würde aufgrund der Verpflichtung von Kylian Mbappé mit Haaland gerne noch bis 2023 warten, doch sei dies schwer darstellbar. Andernfalls würde sich ManCity Haaland schnappen – Real Madrid soll dies zu unterbinden versuchen und den Dortmunder Starspieler deshalb schon in diesem Sommer verpflichten wollen.

adk 7 März, 2022 09:16