Weiterhin nicht fit: Erling Haaland lässt sich in München behandeln

Erling Haaland muss sich weiterhin von seinem Muskelfaserriss im Adduktorenbereich erholen. Dazu liess er sich nun auch in München behandeln.

Wie die “Ruhr Nachrichten” und die “Bild” sogar mit Fotobeweis berichten, weilte der 21-jährige Norweger am für die Dortmund-Profi trainingsfreien Dienstag an der Münchner Maximilianstrasse und hat dort eine medizinischen Behandlung über sich ergehen lassen. Seit dem 22. Januar laboriert Haaland an einem Muskelfaserriss am Oberschenkel. Die Rückkehr auf den Trainingsplatz ist zwar schon vor einiger Zeit wieder erfolgt. Allerdings ist er noch immer nicht voll belastbar. Ob er am Sonntag beim Auswärtsspiel in Mainz auflaufen kann, ist fraglich.

psc 2 März, 2022 16:07