Erling Haaland gibt Bekenntnis zum BVB ab

Torjäger Erling Haaland erteilt einem möglichen Wechsel im Sommer eine klare Absage.

Der 19-jährige Norweger sieht seine Zukunft weiterhin in Dortmund, wie er jetzt in einem Interview mit der “WAZ” betont. Als Durchgangsstation erachte er den BVB keineswegs “und ich habe hier einen langfristigen Vertrag unterschrieben und bin gerade erst angekommen. Deshalb denke ich überhaupt nicht darüber nach, den Klub schon wieder zu verlassen.” Erling Haaland steht in Dortmund bis 2024 unter Vertrag.

Allzu viele Gedanken macht er sich über die Zukunft ohnehin nicht: “In solchen Kategorien denke ich nicht. Ich denke auch nicht zu viel an die Zukunft, sondern ich lebe in der Gegenwart und entscheide jeweils im Hier und Jetzt, was das Beste für meine Karriere ist. Aus diesem Grund habe ich mich im Winter aus voller Überzeugung für den BVB entschieden.”

Für den BVB entschied sich Haaland vor allem wegen der Aussicht auf regelmässige Einsätze auf höchstem Niveau. Mit dem Entscheid ist er zufrieden: “Hier konnte ich mich von Anfang an zeigen, in allen Wettbewerben, bis hin zu den K.O.-Spielen in der Champions League. Das ist keineswegs selbstverständlich, und es gibt mir ein gutes Gefühl, dass es so gekommen ist, wie die Verantwortlichen es mir in den Gesprächen dargestellt hatten.”

psc 26 Juni, 2020 09:15