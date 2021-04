Erling Haaland erhält einen Maulkorb

Torjäger Erling Haaland wird sich zu seiner persönlichen Zukunft vorderhand wohl nicht äussern.

Nach Angaben der “Bild” haben dem BVB-Stürmer Berater Mino Raiola und auch Vater Alf-Inge geraten, sich bei Fragen zu seiner Zukunft nicht mehr zu äussern. Allgemein soll der 20-Jährige Interviews eher vermeiden, damit er gar nicht erst in die Bredouille geraten kann. Medial wird ständig über die Zukunft von Haaland spekuliert. Ab Sommer 2022 greift eine Ausstiegsklausel, die einen Transfer ermöglichen würde.

Der Norweger will die Spekulationen mit eigenen Aussagen vorerst nicht befeuern. Bisher deutet alles darauf hin, dass er noch mindestens eine weitere Saison in Dortmund spielen wird. Es wäre in diesem Sommer wohl eine Ablöse von mindestens 150 Mio. Euro nötig, damit der BVB überhaupt ins Grübeln gerät.

