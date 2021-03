Erling Haaland ist neuer Top-Kandidat bei ManUtd

Manchester United hat bei der Suche nach einem neuen Stürmer eine neue Priorität: Harry Kane ist nicht mehr länger die Nummer 1 – sondern Erling Haaland.

Der norwegische Torjäger schiesst für Borussia Dortmund weiterhin Tore am Laufmeter. Laut einem Bericht der “Manchester Evening News” ist der 20-jährige Norweger jetzt der neue Wunschstürmer der Red Devils. Die Klubführung will sich intensiv um Haaland bemühen.

Das Unterfangen wird aber nicht leicht: In diesem Sommer will BVB den Angreifer auf keinen Fall abgeben. Ab Sommer 2022 gilt immerhin eine Ausstiegsklausel in Höhe von 75 bis 100 Mio. Euro. Die Konkurrenz ist allerdings riesig: Auch bei Real Madrid und weiteren Topklubs soll Haaland ganz oben auf der Wunschliste stehen. Ein heisses Rennen zeichnet sich ab.

psc 16 März, 2021 11:08