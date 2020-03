Erling Haaland macht klare Ansage zu seinen Zielen

Borussia Dortmunds Neuzugang Erling Haaland hat nach seinem Wechsel in die Bundesliga grosse Pläne.

Der 19-jährige Wechsel hat nach seinem Transfer aus Salzburg zum BVB beim neuen Klub sofort eingeschlagen und hat für seinen neuen Klub bereits zwölf Treffer erzielt. Seine gute Pace will Haaland unbedingt beibehalten, wie er “France Football” vor dem Rückspiel des Champions League-Achtelfinals bei PSG erzählt: “Ich will Torschützenkönig in der Bundesliga werden.”

Gleichzeitig betont er allerdings, dass individuelle Ziele für ihn nicht zentral sind: “Ich bin keiner, der immer nur an Rekorde denkt. Das ist nichts für mich. Ich denke nur an meine Mannschaft und helfe, so gut ich kann. Mehr nicht.”

Trotz seines Glanzauftritts im Hinspiel gegen die Pariser bleibt der Torjäger bescheiden: “Ich habe zwei Tore gemacht, aber während des Spiels auch noch viele Fehler.” Den Rummel um seine Person nimmt er gelassen: “Ich bin als normaler Fussballer nach Dortmund gekommen. Und ich bin immer noch ein normaler Fussballer. Es ist aber natürlich schön, wenn man nette Sachen über sich selbst liest. Das heisst ja, dass man es gut gemacht hat.”

psc 9 März, 2020 16:57