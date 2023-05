«Es wird schwer»: BVB muss wohl auf Bellingham verzichten

Borussia Dortmund muss im Kampf um die Meisterschaft einen Rückschlag hinnehmen: Jude Bellingham fällt aller Voraussicht nach aus.

Für Borussia Dortmund geht es am 33. Spieltag der Bundesliga auswärts zum FC Augsburg (Sonntag, 17.30 Uhr). Verzichten muss der BVB jedoch wahrscheinlich auf Jude Bellingham, der zuletzt beim 5:2 gegen Gladbach einen Schlag abbekommen hatte. "Da müssen wir einfach abwarten, er hat da immer noch Schmerzen. Am Ende des Spiels ist es grösser geworden letzte Woche. Da müssen wir die nächsten Tage abwarten. Alle anderen Spieler sind einsatzfähig", bestätigte Trainer Edin Terzic auf der Pressekonferenz am Freitag.

Der Dortmunder Trainer fügte an: "Komplett ohne Teamtraining wird es schwer mit einem Einsatz." Trotzdem sieht er seine Mannschaft gut aufgestellt. "Wir können mit verschiedenen Systemen agieren. Ihr seht das ja auch immer wieder an Wechseln. Wir haben mit Reus, Reyna und Özcan drei Jungs, die auf diesen Positionen gespielt haben. Auch mit Rapha Guerreiro", so Terzic. Am Sonntag folgt dann die Aufklärung.

adk 19 Mai, 2023 12:59