Ex-BVB-Verteidiger Dan Axel Zagadou steht vor Unterschrift in der Serie A

Der französische Abwehrspieler Dan-Axel Zagadou ist seit Anfang Juli ohne Verein. Sein Ende Juni ausgelaufener Vertrag bei Borussia Dortmund wurde nicht verlängert. Nun könnte es den 23-Jährigen in die Serie A ziehen.

Laut einem Bericht von “Foot Mercato” weilte sein Berater in dieser Woche in Italien. Dort soll es Interesse von Inter Mailand und der AS Roma geben. Die Nerazzurri haben inzwischen Francesco Acerbi von Ligakonkurrent Lazio verpflichtet. Daher scheint die Spur zu den Giallorossi derzeit heisser zu sein. Als vereinsloser Spieler kann Zagadou auch noch nach Ablauf der Transferfrist bei einem neuen Klub unterschreiben. Dies könnte schon bald geschehen.

psc 2 September, 2022 11:53