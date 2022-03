Experte: Haaland bleibt bis 2023 beim BVB – kein Wechsel zu ManCity

Kommentatoren-Legende Marcel Reif glaubt weiterhin daran, dass Erling Haaland noch mindestens eine Saison bei Borussia Dortmund verbringt. Bei Manchester City kann sich Reif den Stürmer indes nicht vorstellen.

In der “Bild”-Sendung “Reif ist live” sprach Marcel Reif nun über die Zukunft von Erling Haaland. Um den Norweger kursieren Spekulationen, er würde Borussia Dortmund dank Ausstiegsklausel im Sommer verlassen – und zum FC Barcelona, Real Madrid oder Manchester City wechseln.

“Barcelona ist nach eigenem Bekunden von Präsident Laporta raus”, stellte Reif klar und meinte, dass auch Real Madrid für diesen Sommer eher unwahrscheinlich erscheint, da dort Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain kommen soll. “Deswegen bleibe ich dabei, er bleibt vorerst beim BVB. Dort bekommt er alles bezahlt, was er bekommen würde, wenn er jetzt schon zu Real gehen würde”, so Reif. Angeblich soll ohnehin aktuell Manchester City in der Pole Position sein. Doch dass Haaland der Ballbesitz-Fussball liegt, den Pep Guardiola spielen lässt, daran zweifelt Reif: “Das kann ich mir nicht vorstellen, dass er ein Guardiola-Spieler ist.” Eine finale Entscheidung dürfte indes in den kommenden Wochen verkündet werden.

adk 14 März, 2022 14:23