Favre flucht nach verschenktem Sieg

Borussia Dortmund hatte die Kontrolle, um das Spiel gegen die TSG Hoffenheim am Ende leichtfertig mit 1:2 herzugeben. Lucien Favre war im Anschluss sichtlich bedient.

Oftmals hatte sich Borussia Dortmund in gute Schusspositionen gebracht, scheiterte dann allerdings am eigenen Unvermögen oder am gut aufgelegten Goalie Oliver Baumann. So kam es, wie es kommen musste: Der BVB verabschiedete sich mit einer Niederlage bei der TSG Hoffenheim in die Weihnachtszeit.

“Es war so einfach, das 2:0 zu machen, das 3:0 zu machen. Das ist unglaublich, das ist dumm”, fand Dortmunds Cheftrainer Lucien Favre vor der “ZDF”-Linse deutliche Worte. Der einmal mehr wuchtig und stark auftretende Achraf Hakimi sorgte auf der rechten Flügelbahn immer wieder für Wirbel. Einbringen sollten die Bemühungen des Marokkaner schliesslich nichts.

“Das macht den Unterschied, das ist Dummheit”

Dies erzürnte vor allem Favre, der klares Wortgut fand: “Wir schiessen, wenn wir flanken sollen, das macht den Unterschied. Das ist Dummheit. Wir wollen es immer fantastisch machen und verlieren Bälle, anstatt es einfach zu spielen und mehr Ballbesitz zu haben. Deswegen müssen wir immer zu zurücklaufen.”

Infolge des 25. Pflichtspiels dieser Saison seien seine Spieler aber auch langsam müde geworden, meinte Favre. Durch späte Gegentreffer von Sargis Adamyan (79.) und Andrej Kramaric (87.) hatte der BVB mal wieder eine Führung nicht bis zum Ende durchspielen können.

Bei Mats Hummels steht indes eine Diagnose noch aus. Der Abwehrchef wurde nach einer Handverletzung zur Halbzeit ausgewechselt und anschliessend ins Spital gebracht. “Er musste raus, er hatte zu viele Schmerzen”, so Favre.

aoe 21 Dezember, 2019 10:34