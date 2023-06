Fix: Mahmoud Dahoud unterschreibt in der Premier League

Der Mittelfeldprofi verlässt Borussia Dortmund ablösefrei und unterschreibt bei den Engländern einen Vertrag über vier Jahre bis 2027. Dahoud spielte in den Planungen des BVB keine Rolle mehr und konnte den Verein nach sechs Jahren deshalb verlassen.

Brightons Trainer Roland De Zerbi freut sich über den Neuzugang: "Ich bin begeistert, Mahmoud in meinem Team zu haben. Ich wollte ihn schon, als ich bei Sassuolo war, und ich bin sicher, dass er ein Top-Spieler für uns sein wird."

We are delighted to announce that we have agreed to sign midfielder @modahoud8, when his contract with @BVB expires at the end of the month. ✍

🤝 @FirstTouchGames // #BHAFC 🔵⚪️

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 16, 2023