Fix: West Ham krallt sich Ex-BVB-Transferziel Edson Alvarez

West Ham United macht die Verpflichtung des mexikanischen Mittelfeldspielers Edson Alvarez am Donnerstag offiziell.

Der 25-jährige Nationalspieler wechselt für 38 Mio. Euro Ablöse von Ajax zu den Hammers, wo er einen Vertrag bis 2028 unterzeichnet. Zwischenzeitlich wurde auch Borussia Dortmund grosses Interesse an Alvarez nachgesagt. Dieses hatte sich wohl aus finanziellen Gründen allerdings abgekühlt. Stattdessen wurde beim BVB der Vertrag mit Emre Can verlängert, der in der Folge sogar zum Captain gemacht wurde.

Alvarez freut sich seinerseits nun über den Wechsel auf die Insel. Er erklärt: "Ich bin sehr glücklich und sehr stolz, hier zu sein. In London zu sein und das London Stadium zu sehen, ist grossartig. Ich kann es kaum erwarten, hier vor den West Ham-Fans zu spielen. Es ist ein äusserst sentimentaler Moment für mich in meiner Karriere. Für mich und meine Familie ist es ein Traum, einem Klub wie West Ham beizutreten."

We are delighted to announce the signing of Mexico international Edson Álvarez ✍️ — West Ham United (@WestHam) August 10, 2023

psc 10 August, 2023 13:35