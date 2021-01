Geisterspiele? Watzke: “Deprimiert mich von Monat zu Monat mehr”

Das Fehlen der Fans in den Stadien der Bundesliga bedauert Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer von Borussia Dortmund, nach wie vor. Seine Emotionen schildert der 61-Jährige nun.

Aufgrund der gegenwärtigen Corona-Lage ist es in der Bundesliga und in den meisten anderen europäischen Ligen weiterhin nicht erlaubt, dass Zuschauer zurück in die Stadien dürfen. Ein Umstand, der nicht nur an den Fans, sondern auch BVB-Boss Hans-Joachim Watzke nagt. Im Interview mit dem “kicker” teilte der Funktionär von Borussia Dortmund mit: “Mittlerweile deprimiert mich die Atmosphäre von Monat zu Monat mehr. Es fehlt so viel von dem, was dich als Fussballfan ja auch ein Stück weit süchtig macht. Jetzt sitzt du in dieser sterilen Atmosphäre. Mit Abstand, mit Masken. Grauenvoll.”

Der 61-Jährige führte weiter aus: “Als wir zwischendurch gegen Gladbach und Freiburg jeweils um die 10 000 Zuschauer im Stadion hatten, hatte ich vor Freude Tränen in den Augen – und viele andere auch. Aber es hilft nicht zu lamentieren.” Watzke lobte gleichzeitig die Mannschaften, “die es schaffen, in dieser Atmosphäre Leistung zu bringen. Man hat nicht das Gefühl, dass das Spiel an sich schlechter geworden ist. Und die TV-Quoten zeigen mehr und mehr, dass der Fussball den Menschen in dieser schwierigen Zeit zumindest ein wenig Ablenkung und Freude schenken kann.”

adk 3 Januar, 2021 17:05